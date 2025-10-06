Олег Шумейко

Покоритель четырех весовых категорий Хуан Мануэль Маркес назвал бой, в котором Флойд Мейвезер одержал незаслуженную победу. Слова мексиканца приводит secondsout.com:

Я знаю, как выступают судьи в Лас-Вегасе, как мы видели в том бою, где Хосе Луис Кастильо победил (Мейвезера). Однако (судьи) отдали победу Мейвезеру. Хуан Мануэль Маркес

Отметим, что Мейвезер провел с Хосе Луисом Кастильо два поединка в 2002 году – в обоих Флойду присудили победу единогласным решением судей.

Напомним, что Мейвезер в 2026 году проведет бой с Майком Тайсоном.