Легендарный Маркес назвал бойца, который нанёс поражение Мейвезеру – это не Пакьяо и не Де ла Хойя
Хуан вспомнил бой далекого 2002 года
Покоритель четырех весовых категорий Хуан Мануэль Маркес назвал бой, в котором Флойд Мейвезер одержал незаслуженную победу. Слова мексиканца приводит secondsout.com:
Я знаю, как выступают судьи в Лас-Вегасе, как мы видели в том бою, где Хосе Луис Кастильо победил (Мейвезера). Однако (судьи) отдали победу Мейвезеру.
Отметим, что Мейвезер провел с Хосе Луисом Кастильо два поединка в 2002 году – в обоих Флойду присудили победу единогласным решением судей.
Напомним, что Мейвезер в 2026 году проведет бой с Майком Тайсоном.
