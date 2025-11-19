Олег Поттер

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) мог сразиться с Кассиусом Чейни (24-3, 17 KO), если бы не договорился о бое с Джейком Полом (12-1, 7 KO). Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

По данным Рафаэля, команда Джошуа рассматривала вариант незаметно добавить бой британца против 38-летнего американца Чейни в кард вечера бокса в Эр-Рияде 22 ноября.

Этот план отбросили после достижения окончательного соглашения с Джейком Полом.

Поединок Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами. Это официальный профессиональный бой на 8 раундов с лимитом веса 111 кг.

Кард 22 ноября в Эр-Рияде возглавляют Бенавидес — Ярд и Хейни — Норман-младший.