Паркер хочет отомстить звезде мирового бокса – это не Усик
Новозеландец стремится взять реванш
1 день назад
Джозеф Паркер / Фото - DAZN
Временный обладатель титула WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Sky Sports заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
«Я давно хочу реванша с Джошуа. Я хочу отомстить за те поражения.
Я знаю, что Эй Джей – это еще один большой бой. Мне не очень важно, с кем драться, главное, чтобы это был кто-то из топ-5 в мире».
В марте 2018 года Паркер проиграл Джошуа решением судей и потерял чемпионский титул.
Джозеф следующий бой проведет 25 октября против Фабио Уордли. Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, досрочно проиграв Дэниэлю Дюбуа.
