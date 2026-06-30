У Усика озвучили четкую позицию относительно потенциального реванша с Верхувеном
С кем же будет последний танец
около 2 часов назадПодписаться в
Менеджер Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин заявил, что реванш против Рико Верховена в настоящее время не является приоритетным вариантом для украинского боксера. Об этом он рассказал в комментарии для Sky Sports.
По словам Лапина, возможность второго боя теоретически существует, однако в команде Усика не уверены, что такой поединок вновь вызовет большой интерес у болельщиков.
Реванш с Рико возможен. Этот вариант можно рассмотреть, но той новизны, которая была перед первым боем, не будет. Мы не уверены, что болельщикам интересно это снова видеть.
Первый поединок между Усиком и Верховеном завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. В то же время бой оказался непростым для Усика: противостояние было напряженным, а оценки судей до решающего момента оставались очень близкими.
После боя Рико Верховен также подавал протест, что лишь подчеркнуло спорность и конкурентность поединка.