Сергей Разумовский

Менеджер Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин заявил, что реванш против Рико Верховена в настоящее время не является приоритетным вариантом для украинского боксера. Об этом он рассказал в комментарии для Sky Sports.

По словам Лапина, возможность второго боя теоретически существует, однако в команде Усика не уверены, что такой поединок вновь вызовет большой интерес у болельщиков.

Реванш с Рико возможен. Этот вариант можно рассмотреть, но той новизны, которая была перед первым боем, не будет. Мы не уверены, что болельщикам интересно это снова видеть. Сергей Лапин директор команды Усика

Первый поединок между Усиком и Верховеном завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. В то же время бой оказался непростым для Усика: противостояние было напряженным, а оценки судей до решающего момента оставались очень близкими.

После боя Рико Верховен также подавал протест, что лишь подчеркнуло спорность и конкурентность поединка.