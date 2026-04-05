Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 KO) не против идеи разделить ринг с Мозесом Итаумой (14-0, 12 KO), которого остальные топы тяжелого веса решили обходить стороной. Об этом американец признался в интервью Boxing Social:

Я в хэвивейте, он также в этом дивизионе. Почему бы и нет? Я никого не избегаю. В этой игре я уже опытный ветеран, который готов сражаться со всеми. Если публика хочет увидеть этот бой, то почему бы и нет? Раньше не знал, кто это такой. Сначала посмотрел хайлайты. Потом увидел его последний бой с Франклином. Черт возьми, вот это настоящий нокаут! Судя по всему, у вас растет потенциальный чемпион! Так почему бы нам его не протестировать? Деонтей Уайлдер

Напомним, что Уайлдер победил в зрелищном поединке с Дереком Чисорой.

