Олег Шумейко

Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Рас Анбер в интервью Seconds Out объяснил, почему украинец пока не заинтересован в поединке с Мозесом Итаумой (14-0, 12 KO):

Можно сказать, что для этого еще рано. Итаума демонстрирует очень сильные выступления, выглядит превосходно и обладает всеми качествами, чтобы стать великим чемпионом. Но он еще не проходил таких испытаний, как Усик. Мозес не боксировал полную дистанцию и не встречался с соперниками, в которых сложно попасть. Расс Анбер

Напомним, что 23 мая состоится мегафайт Усика с Рико Верхувеном.

