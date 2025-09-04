«Возраст — всего лишь цифра». Уайлдер не собирается завершать карьеру
Американец хочет боксировать еще десятилетие
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) в интервью The Ariel Helwani Show сообщил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время и планирует оставаться в профессиональном боксе еще как минимум десятилетие.
Я в этом бизнесе с 21 года и только сейчас чувствую, что по-настоящему вошел в ритм. У меня нет выгорания — чувствую себя прекрасно. Возраст — это лишь цифра, и он не должен определять, как жить дальше.
Красюк рассказал, почему Усику больше не интересен Уайлдер.
