Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) в разговоре с журналистом Брайаном Мазиком заявил, что готов на «100%» принять вызов от популярного боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Пока никаких официальных предложений не поступало, но если бы такой бой стал реальностью — я бы без колебаний согласился. Он идет своим путем в бизнесе, хотя это нетрадиционный способ добиться славы и денег. Деонтей Уайлдер

Американец также подчеркнул, что хотел бы «показать Полу настоящий бокс» и даже предложил название для потенциального шоу — «Проверка реальности».

