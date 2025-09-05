Уайлдер хочет провести урок бокса для Джейка Пола
Американец подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального предложения, он на «100%» принял бы вызов
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) в разговоре с журналистом Брайаном Мазиком заявил, что готов на «100%» принять вызов от популярного боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
Пока никаких официальных предложений не поступало, но если бы такой бой стал реальностью — я бы без колебаний согласился. Он идет своим путем в бизнесе, хотя это нетрадиционный способ добиться славы и денег.
Американец также подчеркнул, что хотел бы «показать Полу настоящий бокс» и даже предложил название для потенциального шоу — «Проверка реальности».
