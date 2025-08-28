Олег Гончар

Тренер Френсиса Нганну (18-3) Эрик Никсик в интервью MMA Junkie рассказал о планах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, который после подписания контракта с PFL в мае 2023 года провел только один бой — победу техническим нокаутом над Ренаном Феррейрой в октябре 2024 года.

Никсик отметил, что Нганну сосредоточен на боксерском поединке с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО), а о возвращении в ММА пока не говорит.

«Судя по всему, он хочет бой с Уайлдером. О возвращении в ММА я не слышал. Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся, ведь это моя специализация. Мы многого достигли, когда он жил в Вегасе и выступал в UFC». Эрик Никсик

Нганну неоднократно вызывал Уайлдера на бой, заявляя, что хочет «поставить точку» в вопросе, кто является самым сильным нокаутером.