Уайт не верит, что бой с Джейком Полом может подготовить Джошуа к Фьюри
Диллиан считает, что поединок с блогером — это исключительно о деньгах
около 4 часов назад
Фото: Matchroom / MVP
Бывший претендент Диллиан Уайт (31-4, 21 KO) высказался о бое Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола на фоне потенциального поединка AJ с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британца цитирует vringe.com:
Джошуа дерется с Джейком Полом – это денежный бой, но он никак не поможет ему вернуть уверенность, если потом соберется выходить против таких, как Фьюри. Ему нужно вернуться к настоящему боксу.
