Майк Тайсон — номер один: Энтони Джошуа назвал топ-5 своих кумиров
Британец назвал боксеров, которые больше всего повлияли на его карьеру
около 9 часов назад
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в интервью для Fight Hype поделился своим рейтингом лучших боксеров супертяжелого веса в истории.
Конечно, Джо Луис, Мухаммед Али... Но я не хочу называть только классических тяжеловесов. Для меня номер один — Майк Тайсон. Эмануэль Стюард говорил, что немного бойцов ростом 190 см боксировали так, будто они 175 см, и чтобы соперники такого же роста крутили головой, когда он выходил в черных шортах.
По его словам, Тайсон стал иконой поколения не только благодаря технике и силе, но и благодаря уникальной энергии и психологии.
Мне нравится Джим Корбетт, потому что он научил меня важности пиара и маркетинга, а также тому, как правильно строить свой образ в супертяжелом весе.
