Владелец титулов WBA, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался относительно предстоящего боя между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова приводит iFL TV.

Украинец подчеркнул, что уровень соперников — абсолютно разный, и откровенно оценил шансы Пола.

Если Энтони Джошуа победит, то он убьёт этого парня. Послушайте, много вопросов. У меня только один ответ. Энтони Джошуа – олимпийский чемпион. Джейк Пол – это спортсмен, ютубер, шоумен. Роллс-Ройс против Фиата. Это всё бизнес, большие деньги.

Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу с ним драться в октагоне. Должен ли Джошуа драться с Тайсоном Фьюри в следующем году? Я хочу этого боя как болельщик. Послушайте, я постараюсь этому содействовать.