Итаума назвал причину, почему откладывает бои с молодыми звездами супертяжелого веса
Непобедимый британский талант объяснил, почему предпочитает бои с возрастными топами
около 1 часа назад
Британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) поделился видением своей дальнейшей карьеры и объяснил, почему в настоящий момент стремится встречаться с более опытными соперниками.
По словам 19-летнего таланта, он хочет выйти на ринг против старших и титулованных боксеров, пока те еще выступают на высоком уровне. Слова приводит Boxing News 24.
Хочу сосредоточиться на боях со старшими, пока они активны. Младшие — Ричард Торрес, Теремоана — все равно будут в игре через пять лет, и я тогда смогу добраться до них.
Уже через пять лет многие из нынешних топов, кому уже за 30, завершат карьеру. А Торрес, Теремоана, Джастис Хуни — все еще будут здесь. Дайте мне сначала сразиться с опытными, а уже потом — с молодыми. И когда мы все пройдем этот путь, будем встречаться со следующим поколением.
Бой Мозеса против Джермейна Франклина состоится 24 января в Манчестере.
Итаума – о своем чемпионстве: «Титул должен быть вакантным, потому что Усик на самом деле не хотел бы биться со мной».
