Денис Седашов

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) поделился видением своей дальнейшей карьеры и объяснил, почему в настоящий момент стремится встречаться с более опытными соперниками.

По словам 19-летнего таланта, он хочет выйти на ринг против старших и титулованных боксеров, пока те еще выступают на высоком уровне. Слова приводит Boxing News 24.

Хочу сосредоточиться на боях со старшими, пока они активны. Младшие — Ричард Торрес, Теремоана — все равно будут в игре через пять лет, и я тогда смогу добраться до них. Уже через пять лет многие из нынешних топов, кому уже за 30, завершат карьеру. А Торрес, Теремоана, Джастис Хуни — все еще будут здесь. Дайте мне сначала сразиться с опытными, а уже потом — с молодыми. И когда мы все пройдем этот путь, будем встречаться со следующим поколением. Мозес Итаума

Бой Мозеса против Джермейна Франклина состоится 24 января в Манчестере.

Итаума – о своем чемпионстве: «Титул должен быть вакантным, потому что Усик на самом деле не хотел бы биться со мной».