Женская сборная Украины досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2025
Сербия и Япония обеспечили себе первые два места в группе
18 минут назад
Женская сборная Украины по волейболу потеряла возможность выйти в плей-офф чемпионата мира-2025.
Сербия обыграла Камерун во втором туре со счетом 3:0 по сетам и вместе с Японией разделит первые два места в группе сине-желтых.
В заключительном, третьем туре группового этапа Украина встретится с Камеруном в матче за третье место. Игра состоится в среду, 27 августа.
Женская сборная Украины потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира.