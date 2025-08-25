Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу потеряла возможность выйти в плей-офф чемпионата мира-2025.

Сербия обыграла Камерун во втором туре со счетом 3:0 по сетам и вместе с Японией разделит первые два места в группе сине-желтых.

В заключительном, третьем туре группового этапа Украина встретится с Камеруном в матче за третье место. Игра состоится в среду, 27 августа.

Женская сборная Украины потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира.