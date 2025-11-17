Денис Седашов

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что в супертяжелом весе есть боксер, обладающий самым мощным ударом среди всех современных тяжеловесов. По его словам, речь идет об американце Деонтее Уайлдере.

В интервью каналу iFL Хэй признался, что именно Уайлдер нанес ему самый сильный удар в карьере — даже по сравнению с Владимиром Кличко.

Я действительно считаю, что у него самый сильный удар в супертяжелом дивизионе. Это может звучать как преувеличение, но ситуация была следующей: Вайлдер попал в меня во время спарринга, а Кличко бил по подбородку в 10-унцевых перчатках. Однако удар Вайлдера я почувствовал значительно сильнее — хоть он пришёлся по макушке, в 18-унцевых перчатках, и при этом на мне был шлем. Это даже не был чистый удар, скорее скользящий, но его сила поразила меня. Тогда я и подумал: этот парень способен сделать что-то серьёзное. Дэвид Хэй

«Его правая рука — оружие массового поражения». Боб Арум — о Деонтее Уайлдере.