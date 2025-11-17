Олег Шумейко

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью USYK17 рассказал, какие у него планы после завершения боксерской карьеры:

Я пойду работать в киноиндустрию. Какого персонажа буду играть? Гангстера. Александр Усик

Напомним, что украинец изменил мнение о количестве поединков до завершения карьеры. Усик заявил, что еще планирует провести 3 боя.