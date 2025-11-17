Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Украинец планирует перебраться в киноиндустрию
около 7 часов назад
Фото: Instagra
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью USYK17 рассказал, какие у него планы после завершения боксерской карьеры:
Я пойду работать в киноиндустрию. Какого персонажа буду играть? Гангстера.
Напомним, что украинец изменил мнение о количестве поединков до завершения карьеры. Усик заявил, что еще планирует провести 3 боя.
