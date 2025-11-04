Вайлдер: «Следующий год будет очень насыщенным»
Деонтей рассказал, что следующий год включает серию важных поединков
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер анонсировал активный 2026 год в карьере.
В недавнем интервью стримеру N3on боксер рассказал, что уже подписал контракт на бой, который состоится в январе, и намекнул на серию важных поединков.
У меня есть кое-что на подходе. Мы готовимся к январю. Пока не могу раскрывать подробности, но это точно произойдет. Следующий год будет очень насыщенным, и я с нетерпением его жду… Всё, что могу сказать, — это двойной успех. Поехали.
