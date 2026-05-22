Сергей Разумовский

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) появился на финальной пресс-конференции перед боем с Рико Верхувеном в специально подготовленном образе по случаю Дня вышиванки. Его выход сразу привлек внимание присутствующих, так как спортсмен выбрал не просто стильный костюм, а символический наряд, который сочетал современность и национальные традиции.

Образ для Усика создала дизайнер Эльвира Гасанова. По замыслу автора, костюм стал своеобразным визуальным заявлением, в котором через моду передано уважение к украинской истории и культурному наследию. В нем современный крой гармонично сочетается с мотивами, вдохновленными казацким строем, благодаря чему наряд выглядит одновременно актуально и глубоко символично.

Такой образ Усика имел особое значение именно в День вышиванки, когда в Украине традиционно подчеркивают связь с национальными ценностями, символами и корнями. Выход боксера в этом костюме стал частью не только спортивного, но и культурного события, которое вышло за рамки обычной пресс-конференции.

Напомним, 23 мая Александр Усик и Рико Верхувен встретятся на ринге в бою за звание чемпиона мира по боксу. В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».