Сергей Разумовский

Украинский боксер Карен Чухаджян получил еще один шанс приблизиться к титульному бою по линии IBF в полусреднем весе. 15 мая он выйдет на ринг в немецком Мангейме, где проведет элиминатор против представителя Ирландии Патти Донована. Победитель этого поединка получит право претендовать на чемпионский бой.

Для Чухаджяна это будет важный этап в попытке вновь заявить о себе на высшем уровне. Ранее украинец уже дважды дрался с Джароном Эннисом за основное и временное чемпионство IBF, однако в обоих случаях уступил американцу. Несмотря на эти неудачи, Чухаджян сумел вернуться на победный путь и после последнего боя с Эннисом выиграл два следующих поединка.

Сам боксер подчеркивает, что воспринимает будущий бой как ключевую возможность в своей карьере. По словам Чухаджяна, он уже имел возможность драться с сильнейшими соперниками и теперь готов максимально выложиться в поединке с Донованом. Его слова передает The Ring.

Это мой шанс доказать, что мое место — на самой вершине. Я сражался с лучшими и готов переработать и продержаться против Донована, чтобы получить шанс на мировой титул. Карен Чухаджян

