Олег Шумейко

Известный украинский тренер Егор Голуб в интервью sport-express.ua высказался о сотрудничестве с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Ты как тренер ощущаешь, Джошуа сейчас – это боксер, который еще ищет себя, или уже нашел новую идентичность?

Я думаю, это вопрос к нему. Он очень приятный, трудолюбивый и дисциплинированный человек, хочет учиться, с уважением относится ко всему тренерскому составу. Ему интересно. Было трудно, но интересно. Мы переписывались с ним вчера, скоро увидимся.

Есть ли вещи, которые Джошуа делает идеально с точки зрения тренера – и о которых публика почти не говорит?

Он джентльмен. Но все это знают, все это видят и понимают. Воспитанный, приятный человек.

Насколько сложно работать с боксером, когда вокруг него огромный бизнес и давление ожиданий?

Не скажу, что это легко. Это большая ответственность. Каждый бой – независимо от соперника. В боксе каждый может ударить и каждый может пропустить. Поэтому, конечно, это ответственность. Это не про «вау, класс, я тренер Энтони Джошуа». Это про работу.

