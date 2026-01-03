Владимир Кириченко

Водитель автомобиля, причастный к смертельной аварии, в которой пострадал экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), получил обвинение от полиции Нигерии. Об этом сообщает Sky Sports.

Полицейское управление штата Огун подтвердило, что 46-летнему водителю Адении Моболаджи Кайоде предъявлены обвинения в смерти из-за опасного вождения и вождении без водительского удостоверения.

Кайоде предъявлены четыре обвинения: 1) опасное вождение, повлекшее смерть; 2) небрежное и безответственное вождение; 3) вождение без должного внимания — причинение телесных повреждений и повреждение имущества; 4) вождение без действительного национального водительского удостоверения.

Рассмотрение дела перенесено на 20 января для судебного разбирательства.

Обвиняемому назначен залог в размере 5 000 000 найр (примерно 145 000 гривен). Его оставили под стражей до выполнения условий залога.

Lexus, в котором находился Джошуа и двое его тренеров Сина и Лац, превысил скорость и врезался в грузовик. Оба тренера погибли.

Ранее стало известно, что мегафайт Фьюри – Джошуа отменен.