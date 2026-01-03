Денис Седашов

Адвокат водителя автомобиля, в котором Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) попал в смертельное ДТП в Нигерии, раскрыл новые обстоятельства трагедии. В комментарии для Daily Mail он сообщил, что бывший объединённый чемпион мира незадолго до аварии поменял место в салоне.

По словам адвоката, сначала Джошуа находился на переднем пассажирском сиденье, однако водитель попросил его пересесть, так как из-за габаритов спортсмена не видел боковое зеркало. Боксер согласился и поменялся местами с Латифом Айоделе, сев позади водителя.

Вскоре автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли оба пассажира, находившиеся с правой стороны авто.

Водителю автомобиля, в котором во время смертельного ДТП находился Джошуа, предъявили обвинения.