Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен для The Ring отреагировал на смерть своего соотечественника бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона (45-3, 32 КО).

«Я до сих пор помню ту встречу с Билли Грэмом. Он сел рядом и сказал: «У меня есть этот парень – ты должен его подписать». Мы сели и заключили сделку.

Рикки был еще совсем молодым парнем, нахальным малым, и мы очень хорошо поладили. Было видно, что в нем есть что-то особенное, и, как оказалось, Билли Грэм был прав.

Я думаю, он сказал, что в тот вечер в Виднесе продал всего три или четыре билета, но популярность просто росла и росла. К тому времени, как он попал в Вегас, это было похоже на массовый исход людей, правда? Все хотели быть там.

Он, вероятно, самый популярный боксер, который когда-либо выходил из Великобритании. Можно справедливо сказать, что он был самым большим любимцем фанатов всех времен.

Коста Цзю был номером один в мире. Он был великим боксером, а Рикки был огромным андердогом. Мы ждали, пока наступит правильный момент в его карьере, и Рикки сделал свою работу.

Они пытались организовать этот бой уже некоторое время, потому что, очевидно, считали, что Цзю его победит. Я просто сказал: «Нет, давайте подождем немного дольше». Мы так и сделали. Затем в нужный момент нажали кнопку, и Рикки сделал все остальное. Он очень хотел этого боя некоторое время, и мы в конце концов его организовали.

Рикки был человеком для фанатов, и они его за это любили. Он даже поддерживал «Манчестер Сити», когда команда была слабой. Он находил контакт с публикой, потому что сам был частью публики.

Эта новость просто ужасно грустная. Это страшно, и боксерский мир справедливо будет скорбеть по нему и вспоминать все те замечательные ночи и бои, которые он нам подарил.

Наши мысли с его семьей, и мои соболезнования им. Надеюсь, что они смогут найти утешение в счастливых воспоминаниях о нем».