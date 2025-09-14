Сенченко отреагировал на смерть Хаттона: «Было честью делить ринг»
Украинский боксер отдал дань уважения британцу
22 минуты назад
Украинский тренер и экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко в социальных сетях отреагировал на смерть бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона (45-3, 32 KO).
Вечная память, Чемпион. Было честью делить с тобой ринг.
Бой между украинским боксером Вячеславом Сенченко и легендарным британцем Рикки Хаттоном состоялся 24 ноября 2012 года в Манчестере и завершился победой Сенченко техническим нокаутом в 9-м раунде.
