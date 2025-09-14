Легенда бокса внезапно умер в возрасте 46 лет
В мир иной ушел Рикки Хаттон
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британский боксер Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет, сообщает издание Daily Mail.
Тело легендарного спортсмена обнаружили утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере. В настоящий момент полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.
Сегодня в 6:45 утра один из местных жителей вызвал полицию к дому в районе Теймсайд, где было найдено тело 46-летнего мужчины. В настоящее время считается, что признаков насильственной смерти нет», — цитирует Daily Mail представителя полиции Большого Манчестера.
Ранее сообщалось, что Хаттон планировал вернуться в ринг.
