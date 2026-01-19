Олег Шумейко

Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью Ready To Fight рассказал, какую бы роль хотел получить в кино:

Я хотел бы сыграть какую-нибудь драматическую роль.

Шекспир?

Это пока что слишком сложно для меня. Над этим нужно еще поработать. Хотя, и чемпионом мира я стал не сразу.

Я уверен, что смог бы играть даже шекспировские роли через пару лет, если у меня будет время и возможность на серьезную подготовку. Но даже сейчас, я думаю, что мог бы сыграть какого-нибудь многогранного персонажа, который, несмотря ни на что, идет вперед и пробивает стены на своем пути.

