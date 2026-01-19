Александр Усик — среди претендентов на «Нокаут года»-2025
The Ring включил нокаут украинца в бою против британца
около 1 часа назад
Авторитетное издание The Ring обнародовало список номинантов на престижную награду «Нокаут года»-2025. Среди претендентов на награду — абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО).
Украинский боксёр номинирован за яркий нокаут в поединке против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Номинанты на звание «Нокаут года»-2025 по версии The Ring:
нокаут чемпиона WBO в супертяжёлом весе Фабио Вордли в бою против австралийца Джастиса Хани;
нокаут бывшего чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана в поединке с японцем Джином Сасаки;
нокаут чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа;
нокаут чемпиона WBC, WBA и WBO во второй найлегчайшей весовой категории Джесси Родригеса в бою с экс-чемпионом мира Фернандо Мартинесом;
нокаут американца Фрэнка Мартина в поединке против Рансеса Бартелеми.
Усик ответил, при каких условиях может состояться трилогия с Фьюри.