Усик не попал в номинацию на звание Боксер года по версии The Ring
Среди претендентов — объединённый чемпион мира из России
около 1 часа назад
Авторитетное издание The Ring объявило номинантов на звание Боксер года-2025.
Среди претендентов отсутствует обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), который в 2025 году в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
Вторая ежегодная церемония награждения The Ring Awards запланирована на пятницу, 30 января, в Нью-Йорке.
Номинанты на звание Боксер года:
Чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО).
Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).
Чемпион WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (23-0, 16 КО).
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО).
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
Напомним, Усик – среди претендентов на Нокаут года-2025.
