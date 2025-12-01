Усик — боец года по версии WBC
Тейлор признана лучшей боксеркой
около 7 часов назад
Александр Усик
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признан бойцом года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Лучшей боксеркой года стала абсолютная чемпионка в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).
63-я ежегодная боксерская конвенция WBC проходит с 30 ноября по 5 декабря 2025 года в Бангкоке, Таиланд, в отеле Marriott Marquis Queens Park. Главным гостем события стал Усик.
Украинец в прошлом году в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.
Тейлор отметили за успешные защиты титулов и победу над Аманта Серрано.
