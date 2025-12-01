Владелец титулов WBC/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал в интервью Boxing King Media, когда планирует повесить перчатки на гвоздь:

Жена согласна с моим решением продолжать (боксировать). Жена – мой мотиватор, моя защита, моя сила, она для меня всё. Маме я говорю: «Мама, я люблю тебя, но это моя работа. И не просто работа, я её люблю». Я почувствую (нужное время) и скажу себе: «Алекс, хватит».

Все говорят: «Алекс, ты уже выиграл все пояса». И что? Я хочу трудиться. Я люблю это. Это не просто работа, как встать в 8 утра, работать 5-6-7-8 часов и идти домой. У тебя нет сил, энергии… И возвращаясь домой, сын говорит тебе: «Папа, поехали покатаемся на велосипеде». «Нет, сынок, я устал, я хочу поесть и идти спать, потому что завтра я должен идти на работу».

Для меня всё иначе. Я работаю 3 месяца, 6 месяцев, год или полтора. Но у меня есть время на отдых. Я выделяю его на свою семью каждый раз.