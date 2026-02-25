Усик готовит неожиданный следующий шаг
Украинец может попробовать себя в кулачных боях
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Глава Bare Knuckle Boxing Дэвид Тетро заявил о переговорах с лидером хевивейта Александра Усика (24-0, 15 KO) о переходе в кулачные бои. Функционера цитирует sport.ua:
Александр оценивает свои дальнейшие планы. Есть открытость к формату кулачных боёв, в нужный момент он примет решение.
Мы общаемся с Эгисом Климасом, но никто не будет торопить события. Усик должен завершить дела в боксе. В нужное время мы хотели бы видеть его в Bare Knuckle Boxing.
Напомним, что Хьюи Фьюри хочет перехватить соперника у Усика.
Поделиться