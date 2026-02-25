В Великобритании оценили шансы Фьюри победить Усика
Фроч считает, что Тайсону стоит избегать ещё одного поединка с украинцем
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Карл Фроч в интервью DAZN Boxing высказался о потенциальном третьем поединке Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO):
Он полон уверенности, веры в себя и ему нравится побеждать. Он дважды проигрывал одному и тому же парню, он всем говорит, что бой был близким, что он должен был выиграть, но его ограбили. Я не думаю, что он сможет победить Усика, я думаю, что ему следует избегать этого поединка. Посмотрим, как он будет выглядеть против Махмудова, а потом увидим, какие варианты откроются.
Напомним, что бой Фьюри – арсланбек махмудов состоится в апреле в Великобритании.
