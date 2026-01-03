Усик назвал желаемого соперника
Украинец хочет разделить ринг с Уайлдером
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) высказался о потенциальном поединке с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Украинца цитирует vringe.com:
Моя команда готовит для меня следующий бой. Я хочу поединок с «Бронзовым бомбардировщиком», Деонтеем Уайлдером. Я стремлюсь к этому бою. Я считаю, что он тоже этого хочет. Хорошо, погнали.
