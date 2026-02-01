Стало известно, сколько заработал Алькарас после триумфа на Australian Open-2026
В финале турнира испанец в четырех сетах обыграл Новака Джоковича
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании стал чемпионом Australian Open-2026 и заработал за триумф в Мельбурне $2,89 млн.
В финальном матче хардового турнира серии Grand Slam, который состоялся 1 февраля, Алькарас в четырех сетах обыграл 24-кратного победителя турниров Grand Slam Новака Джоковича из Сербии — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
За выступление на Australian Open сербский теннисист получит $1,5 млн призовых.
