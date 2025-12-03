Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объяснил, почему WBC лишила Теренса Кроуфорда чемпионского титула во втором среднем весе. Слова приводит BoxingScene.

Он не соблюдал правила, затем поднялся в высшую категорию и провел бой века. Теренс победил Канело и заработал около 50 млн долларов. В WBC не собирались забирать 3% от этой суммы. Мы четко определили, что Теренс должен вычесть 0,6% гонорара. Из них 225 тысяч долларов должны были пойти в фонд имени Хосе Сулеймана, который помогает бывшим боксерам, нуждающимся в поддержке.

И это печально. Он даже не сказал «спасибо» или «извините», просто выбрал другой путь. Желаю ему всего наилучшего.