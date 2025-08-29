Олег Гончар

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) 29 августа посетил Молдову, где пообщался с местными спортсменами.

«Дуже рад радий приїхати, поспілкуватися, щось повідповідати. До речі, Молдова — єдина країна серед сусідів України, яка ніколи не мала ніяких претензій. Так що ми з вами братики. Всі інші хочуть щось забрати. Але ми не віддамо». Александр Усик

Во время визита Усик также посетил Национальный олимпийский комитет Молдовы и Министерство иностранных дел, где оставил автограф на флаге Украины, символизируя солидарность.

Отметим, что эта поездка стала для Усика возможностью поблагодарить за поддержку Украины.

