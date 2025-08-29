Белью назвал ключевой фактор, из-за которого Итаума не готов к поединку с Усиком
Тони считает, что сначала Мозес должен провести длительный поединок
около 2 часов назад
Фото: DAZN
Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался Sporting Talk о потенциальном поединке Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO):
Он ни при каких обстоятельствах не может выйти на бой с Александром Усиком, Мозес ни разу не прошел и шести раундов. Этого не может случиться. Дело не в выносливости и двигателе. Это скорее о процессе обдумывания и приобретения опыта. Это как начать свой первый 12-раундовый бой. Независимо от того, насколько ты в хорошей форме, это где-то в твоей голове.
Напомним, что Усика подталкивают к завершению карьеры.