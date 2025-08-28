Бывший чемпион мира Шон Портер вспомнил победу над Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американца приводит fightnews.info:

Я дрался с Александром Усиком в категории до 75 кг, и это был Усик, который ещё не был так хорош, как сейчас. Это был бой в четыре раунда по две минуты с компьютерной системой подсчёта очков.

Темп был совсем другим – очень быстрым, чисто любительским. Помню, счёт всё время был близким. После трёх раундов была лишь одна-две очки разницы, а в четвёртом я сумел вырваться вперёд благодаря сильному удару справа, который попал по нему. В итоге я выиграл где-то с разницей в два очка.