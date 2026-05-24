Малик Скотт назвал раунды, в которых Усик нокаутирует Верховена
Тренер уверен, что бой завершится в восьмом раунде
около 1 часа назад
Известный американский специалист Малик Скотт поделился ожиданиями от будущего поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Слова приводит BBC.
Бывший тренер Деонтея Уайлдера уверен, что украинский боксер завершит встречу в Египте еще до финального гонга:
Усик победит досрочно в промежутке между 4-м и 8-м раундами.
Транслятором поединка в Украине является «Киевстар ТВ» – платформа покажет вечер бокса в тарифах «Премиум HD», «Благотворительный» и «Суперсила Плюс».
Во сколько Усик будет боксировать. Определено время начала боя с Верховеном.