Лапин потерпел первое поражение на профессиональном ринге, оказавшись в тяжелом нокауте.
Украинец проиграл Бенджамину Мендесу Тани в четвертом раунде
около 1 часа назад
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) потерпел первое поражение на профессиональном ринге, уступив Бенджамину Мендесу Тани (10-1, 3 КО).
На кону 10-раундового поединка стояли вакантные пояса WBA International Gold и WBC Greater Touran.
Бой завершился в четвертом раунде. Лапин дважды побывал в нокдауне, а после третьего падения украинца рефери остановил встречу, зафиксировав победу Мендеса Тани техническим нокаутом.
Поединок состоялся в андеркарде главного боя вечера между Александром Усиком и Рико Верхувеном.
Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Прямая трансляция вечера бокса в Украине будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
