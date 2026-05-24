Джошуа: «Хочу, чтобы Усик победил Верховена»
Британец будет поддерживать украинца
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) поделился мыслями о сегодняшнем поединке между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.
Усик настоящий трудяга, но давай будем честными: все решается здесь [на ринге]. Лагерь был хорошим, он его прошел, но именно здесь все имеет значение.
Мой прогноз… Не знаю, но я хочу, чтобы Усик победил, потому что это мой парень. И желаю удачи Рико тоже. Я его тоже уважаю.
