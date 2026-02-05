«Усик середнячок». Легенда бокса начала 21 века объяснил, почему украинцу не стать величайшим.
Тони считает, что у Александра низкий уровень оппозиции
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Джеймс Тони считает, что ни один из бойцов нынешней эпохи не может претендовать на статус легенды хэвивейта. Американца цитирует vringe.com:
Усик хороший, но он средний. Он не великий. Ни один из этих (современных) бойцов не является легендой всех времен. Никто из них не станет.
Извините, это не моя эпоха. Они не дерутся с настоящими соперниками. Они не хотят драться. Единственный путь стать великим – это драться на ринге с великими.
Ранее был назван боец, который может победить Усика.
Поделиться