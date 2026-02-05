Бывший чемпион мира Джеймс Тони считает, что ни один из бойцов нынешней эпохи не может претендовать на статус легенды хэвивейта. Американца цитирует vringe.com:

Усик хороший, но он средний. Он не великий. Ни один из этих (современных) бойцов не является легендой всех времен. Никто из них не станет.

Извините, это не моя эпоха. Они не дерутся с настоящими соперниками. Они не хотят драться. Единственный путь стать великим – это драться на ринге с великими.