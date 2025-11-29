Бывший претендент Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) и Фабио Ворсли (20-0-1, 19 КО) на фоне отказа украинца от чемпионского титула. Британца цитирует vringe.com:

Усик очень умный человек. Александр очень умный. Но прежде всего я поздравляю Фабио Уордли. Я невероятно горжусь им. Я работал его менеджером два или три боя. Он всегда был преданным, всегда слушал, что мы говорили, мы общались и вместе согласовывали планы.

Но да, Александр Усик – умный человек. Он хочет стать трехкратным абсолютным чемпионом (в супертяжелом весе). Что для него лучше – рисковать защищать титул WBO против претендента или драться с кем-то другим, кто является чемпионом и стать трехкратным абсолютным чемпионом? Никто не делал этого в истории бокса. Он очень умный мужик, потому что он будет драться с Фабио. У него нет вариантов, кроме боя с Фабио. Он будет биться с ним, но нужно думать о бизнесе. Александр бился со всеми, он сделал всё, поэтому он думает: «У меня была такая карьера, что мне нужно теперь что-то, ради чего вставать по утрам. Ради чего я буду вставать? Трехкратный абсолютный чемпион, создать историю, абсолютный чемпион крузервейта – и я буду великим». Он очень умный человек, и он будет драться с Фабио.