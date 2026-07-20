Усик огласил, когда проведет свой последний бой в карьере
Украинец рассказал о вероятных сроках проведения своего следующего боя
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился планами относительно завершения своей профессиональной карьеры.
Украинский боксер отметил, что в настоящее время идет работа над организацией его следующего боя. По словам Усика, этот поединок станет последним в его спортивной карьере, в отличие от его соперника Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), который неоднократно объявлял о завершении выступлений, но продолжал боксировать. Слова приводит Daily Mail Boxing.
Возможно, я буду драться в конце этого года, возможно, в следующем. Возможно, где-то в декабре. Мы работаем над этим. Последний танец – это последний танец. Это последний бой, это не такой последний танец, как у Тайсона Фьюри – три, четыре боя. Это всего лишь один поединок. Снять обувь на ринге. Помолиться и сказать: "Спасибо тебе, Боже. Спасибо, люди".
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