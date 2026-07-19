«Просто дай мне возможность»: экс-чемпион мира Руис обратился к Усику
Бывший чемпион мира в тяжелом весе заявил о желании провести поединок против украинца
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2-1, 22 KO) обратился к экс-абсолютному чемпиону мира Александру Усику (25-0, 16 КО) с предложением провести поединок.
Американский боксер отметил, что украинский спортсмен освободил чемпионские титулы ради новых вызовов, и выразил желание стать его следующим соперником. Слова приводит Fight Hub TV.
Просто дай мне возможность. Он прошёл через множество войн. Я даже не вынуждаю его сражаться со мной. Именно поэтому он и отказался от поясов, чтобы иметь больше возможностей. И именно в этом направлении мы движемся.
Свой последний поединок Энди Руис провел в августе 2024 года, завершив вничью бой против Джаррелла Миллера.
Руис возвращается в ринг после длительного перерыва и проведет бой против поляка.