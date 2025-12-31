Фото тренировки Усика на разрушенной россиянами ТЭС – в топ-50 самых впечатляющих снимков 2025 года
Суровая реальность для нашей страны
43 минуты назад
Александр Усик / Фото - Getty Images
Издание Sky Sports опубликовало подборку 50 самых впечатляющих спортивных снимков 2025 года.
В нее вошло фото тренировки обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) на разрушенной россиянами ТЭС.
Напомним, в марте этого года украинский боксер провел тренировку на разрушенном в результате обстрелов блочном щите управления, где происходило управление энергоблоком электростанции.
Лучшие из лучших: топ-10 украинских спортсменов в 2025 году
Поделиться