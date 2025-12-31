Усик назвал сроки своего следующего поединка
Лидер хевивейта готовится к возвращению в ринг
24 минуты назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) на саммите World Sports Summit в Дубае ответил на вопрос о своем следующем поединке.
Какой будет твой следующий бой?
«Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим организовать бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, в следующем году у меня будет бой».
Ранее менеджер украинца Эгис Климас заявил, что бой Александра с Деонтеем Уайлдером может состояться в конце апреля или в начале мая 2026 года.
Поделиться