Усик посетил Белый дом и провел встречу с Дональдом Трампом
Совместное фото боксёра и американского лидера из Овального кабинета опубликовала пресс-секретарь Белого дома
2 дня назадПодписаться в
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Официальный визит украинского боксера состоялся в Овальном кабинете Белого дома.
Об этом в своих социальных сетях сообщила помощница и советница по вопросам коммуникаций американского лидера Марго Мартин. Она также опубликовала совместное фото Трампа и Усика.
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