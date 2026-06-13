Денис Седашов

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли золотые медали на чемпионате Европы-2026 в португальском Монтемор-у-Велью. Экипаж стал первым в заезде каноэ-двойки на дистанции 200 метров.

Результат украинок в финале — 43.399 секунды. Второе место заняла сборная Испании +1.180 с, третье — национальная команда Польши +1.515 с.

На спринтерской дистанции 200 метров в дуэте спортсменки выиграли золото континентального первенства впервые.

Лузан завоевала золото чемпионата Европы-2026 на дистанции 200 метров.