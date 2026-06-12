Денис Седашов

Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), поділився думками щодо ймовірності третього поєдинку сина проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить Seconds Out.

— Джон, как думаешь, Усик решит уйти на пенсию или драться с Тайсоном в третий раз?

— Не уйдет, потому что на кону слишком много денег. Слишком много денег. И эти мужчины могут никогда не уйти на пенсию. Посмотри на Тайсона. Я никогда не хотел заниматься боксом, и до сих пор не хочу. Но знаешь, если они не счастливы, сидя дома, пусть дерутся. Пусть делают то, что хотят делать.

«Чувствовал себя ужасно и ушел из бокса»: Фьюри вспомнил поединки против Усика.